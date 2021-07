Nadciągają burze, lokalnie możliwe gradobicie. Ostrzeżenie dla Wrocławia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze, które z dużym prawdopodobieństwem (określonym jako 85 proc.) mogą dziś nawiedzić Dolny Śląsk. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie Sudetów i całego południa regionu, a także Wrocławia.

W ostrzeżeniu opublikowanym na stronie IMGW czytamy, że burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

Szczególnie silnych opadów i wyładowań atmosferycznych możemy spodziewać się między północą a 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Skąd nadciąga burza? Zobacz na mapie poniżej: