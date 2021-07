Nad Piwnicą Świdnicką wisi klątwa. Miasto znów szuka najemcy

Przypomnijmy, w kwietniu 2020 roku miasto wybrało nowego najemcę Piwnicy Świdnickiej. Zanim jednak to się stało, a już po jednym nieudanym przetargu, miasto samo wyremontowało lokal. Remont kosztował gminę 4,5 mln złotych. W ramach prowadzonych prac zabezpieczono ściany przed wilgocią, wejście przystosowano dla osób niepełnosprawnych, wymieniono też windę towarową.

Zwycięską firmą w kolejnym przetargu była wrocławska firma Hotelarz, która miała dostać kontrakt na prowadzenie tam działalności gastronomicznej na 10 lat. Jednak do dzisiaj dawna reprezentacyjna restauracja świeci pustkami. Hotelarz miał płacić ok. 51 tys. złotych czynszu miesięcznie, poza pierwszymi 6 miesiącami, kiedy z opłat miał być zwolniony.

Hotelarz miał odebrać lokal 12 stycznia 2021 roku. Tak się jednak nie stało do tej pory, a przecież minęło pół roku.

- Firma Hotelarz, która wygrała przetarg na najem Piwnicy Świdnickiej i w kwietniu zeszłego roku podpisała umowę na przejęcie lokalu, nie odebrała go. Miała pół roku na przystosowanie lokalu do swoich potrzeb, jednak nie uczyniła tego. Nie przedstawiła też dokumentów zabezpieczających interes miasta - mówi Wojciech Koerber z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.