Nabór do programu „Złap deszcz” trwa. Deszczówkę można zbierać w bloku lub w kamienicy

Deszczówkę zebraną przy bloku czy kamienicy można wykorzystać do tych samych celów, do jakich zbiera się ją w ogrodzie przy domu jednorodzinnym.

"Przede wszystkim, jeśli wspólnota dysponuje np. zielonym skwerem, może o niego zadbać, nie zużywając wody z zasobów miejskich" – mówi Grzegorz Rajter z magistratu.

Deszczówką można także umyć auto czy części wspólne budynku.

"Przykładem instalacji do zbierania deszczówki mogą być beczki, ogrody deszczowe, czy muldy chłonne" – wyjaśnia Małgorzata Brykarz, dyrektor biura wody i energii urzędu miejskiego we Wrocławiu.

Deszczówka nic nie kosztuje, zawiera mniej kamienia, przez co jest lepsza dla roślin, a fakt, że nie spływa do studzienek kanalizacyjnych, jej zbieranie zapobiega podtopieniom. Do tego, to czysta oszczędność zasobów naturalnych w postaci wód gruntowych.

Ile pieniędzy można dostać?

Na instalację do zbierania deszczówki wspólnota lub spółdzielnia może otrzymać z programu nawet 10 tys. złotych.