NA ŻYWO. Losowanie 1. rundy kwal. Ligi Konferencji. Z kim zagra Śląsk Wrocław [15.06.2021]

NOWE Adam Niedzielski o czwartej fali pandemii: Uważam, że głównym ryzykiem jest pojawienie się nowych mutacji

- To jest realne zagrożenie. Jeśli mówimy o tym, co może doprowadzić do wygenerowania czwartej fali, to raczej nie myślimy już o tym, że będzie to mobilność, tylko przede wszystkim nowa mutacja, która będzie wychodziła poza zakres ochronny szczepienia – mówił o nowych mutacjach COVID-19 minister zdrowia Adam Niedzielski w Programie 1 Polskiego Radia.