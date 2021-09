Na wrocławskich osiedlach brakuje zapylaczy (ROZMOWA)

Co fascynuje pana w byciu pszczelarzem?

Zawsze w pszczelarstwie interesował mnie postęp. Jako pierwszy w Polsce oficjalnie sprzedawałem aptekom gumę do żucia z propolisem. Do dzisiaj mam opanowaną technologię. Wprowadziłem też na rynek różne krople w sprayu z propolisem na ból gardła. Wrocławski Herbapol robił 3-procentowe, ja "dziesiątkę". Także jako pierwszy w kraju otrzymałem zatwierdzenie Narodowego Instytutu Leków i Głównego Inspektora Sanitarnego na produkcję 4-procentowej maści z propolisem.

Warto przypomnieć o tym najważniejszym sukcesie. Niedawno obchodziliśmy 5-lecie przywrócenia prawa do zakładania pasiek we Wrocławiu. Miał pan w tym spory udział.

Przez wiele lat walczyłem o zniesienie zakazu hodowania pszczół we Wrocławiu. To była ciężka praca. Przekonywałem różnych rządzących, ale nie mogli przeforsować wniosku. Protestowałem przed urzędem miasta i dowiedział się o tym Greenpeace. Aktywiści przyszli pod budynek, podczas sesji rady miasta. Dopiero wtedy przegłosowali projekt i dzisiaj możemy legalnie hodować pszczoły we Wrocławiu. Wcześniej groził za to mandat. Zakaz został zniesiony 7 lipca 2016 roku.