Na tych wrocławskich osiedlach inwestują deweloperzy. Zobacz, gdzie powstają najnowsze blokowiska [LOKALIZACJE, CENY]

Wrocław co roku rozbudowuje się o kolejne nowe tereny mieszkaniowe. Deweloperzy stawiają kolejne budynki. Zakrzów, Jagodno, Stabłowice to tylko niektóre osiedla, na których inwestują. Co aktualnie jest budowane?



Wybraliśmy dla was duże inwestycje, które jeszcze powstają - razem z przykładowymi cenami dostępnych mieszkań.



Zobacz na kolejnych slajdach, gdzie powstają nowe wrocławskie blokowiska - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami