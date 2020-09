Na Partynicach pojawią się pięciometrowe konie

Kolejny konkurs ma wyłonić wykonawcę jeszcze w tym tygodniu. Jeżeli się to uda, wybrana firma będzie miała czas na wybudowanie parku do końca listopada.

„Konikowo” to autorski projekt placu zabaw dla dzieci, który nawiązuje ściśle do miejsca, w którym ma powstać. Jak przekonują pomysłodawczynie, to idealne miejsce do odpoczynku dla mieszkańców południowej części Wrocławia oraz okolicznych miejscowości. W weekendy kiedy odbywają się wyścigi konne, Partynice gromadzą nawet kilkanaście tysięcy kibiców, głównie rodzin z dziećmi. Plac zabaw oraz opieka animatorów, którzy będą zajmowali się dziećmi podczas wyścigów idealnie - ich zdaniem - uzupełni ofertę Partynic.

„Konikowo” będzie placem zabaw otwartym dla wszystkich odwiedzających Tor Wyścigów Konnych. Na placu o powierzchni 500 mkw mają pojawić się między innymi trzy 5-metrowe konie połączone ze sobą tunelami. Pierwszy z nich ma być w stopnie z poręczami linowymi, tak by można było wejść do jego wnętrza. Drugi ma być jednocześnie ścianką wspinaczkową z siatki linowej i z pochyłym mostkiem. Trzeci koń ma mieć strażacką zjeżdżalnię. Dla maluchów przewidziano osobną strefę z huśtawkami.