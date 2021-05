Na Osobowicach rośnie nowy las. Posadzili prawie 30 tys. sadzonek

Akcja "Wirtualne Drzewa" rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. Przed jednym z wejść do Wroclavii ustawiona została wówczas ogromna donica z drzewem. Umieszczony na niej kod QR pozwalał każdej osobie na pobranie wirtualnego drzewa. Każde z nich zostało następnie zamienione na prawdziwą sadzonkę. Program wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wrocławian, którzy w bardzo szybkim czasie osiągnęli limit 10 000 pobrań.

- W ostatnich latach prowadziliśmy wiele akcji ekologicznych na terenie kraju. Zauważyliśmy, że przedstawiciele biznesu bardzo chętnie angażują się w tego typu inicjatywy. Często jednak nie posiadają do tego odpowiednich narzędzi. Właśnie po to stworzyliśmy Wirtualne Drzewa - mówi Marek Kołkowski z Dotlenieni.org

Tym sposobem na Osobowicach zasadzonych zostało 29 251 sadzonek dębu szypułkowego, klonu, lipy i wiązu. Sadzili je pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, członkowie Dotlenionych.org oraz niektórzy pracownicy firm. Dodatkowo ZZM i Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przez cały czas trwania projektu udzielali dostępu do fachowych porad dla Dotlenionych.

Nowy las może okazać się w przyszłości doskonałym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia. Ponadto drzewa generują tlen, oczyszczają powietrze ze spalin, ochładzają je, regulują obieg wody w przyrodzie i pełnią wiele innych, pożytecznych funkcji. Na jego efekty jednak musimy jeszcze poczekać - to dopiero sadzonki. Oznacza to, że nie wszystkie przetrwają drogę do bycia dorosłym drzewem.