Na osiedlu nie ma gdzie usiąść? Już niedługo się to zmieni. Oto miejsca we Wrocławiu, gdzie staną "Ławeczki Mieszkańca" Kinga Czernichowska

pixabay/zdjęcie ilustracyjne

W ramach programu "Ławeczka Mieszkańca" wrocławianie mogli zgłaszać lokalizacje, w których chcieliby, by pojawiły się nowe ławki. Każdy mógł zgłosić tylko jedną lokalizację. Warunkiem było to, by zgłoszone miejsce znajdowało się na terenie należącym do miasta. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano miejsca, w których jesienią będzie można wygodnie usiąść. Sprawdźcie lokalizacje poniżej.