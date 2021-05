Na Nadodrzu powstaje nowy mural. Zobaczcie, jak będzie wyglądał

Mural pokryje ściany tunelu Dworca Nadodrza.

"To jest tunel, który prowadzi do peronów. Przez długi czas pełnił funkcję prowizorycznego szaletu (dla przypomnienia, budynek Dworca Nadodrze jest wyłączony z użytku). Jako lokalna społeczność zabiegaliśmy o to, żeby tunel został odremontowany. W końcu się udało" - mówi Izabela Duchnowska, prezeska Nowego Nadodrza.