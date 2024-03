Na Dworcu Głównym byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki Nadia Szagdaj Aneta Kolesińska

Przez Dworzec Główny we Wrocławiu codziennie przewijają się tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny.