Na diecie z NFZ? Plany żywieniowe zupełnie za darmo. Gotowe jadłospisy i lista zakupów. Sprawdziliśmy, jak to działa

Portal Diety NFZ to miejsce, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia promuje zdrowe nawyki żywieniowe i "wspiera osoby z chorobami przewlekłymi w wyborze odpowiedniego menu". Do tej pory z portalu skorzystało już ponad pół miliona użytkowników. Co ważne, za dostęp do portalu nie trzeba płacić.