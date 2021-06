Na budowie Alei Wielkiej Wyspy powstaje 700-metrowy most nad Odrą [ZDJĘCIA]

Aleja Wielkiej Wyspy połączy ulicę Armii Krajowej z ulicą Mickiewicza. W sumie to odległość około 3,4 kilometra. Po drodze znajdują się dwie rzeki: Odra i Oława, więc nad nimi trzeba zbudować mosty. To najbardziej skomplikowana część inwestycji.

Większy, bo ponad 700-metrowy most powstanie nad Odrą. Do akcji już wkroczyła tak zwana palownica. Urządzenie drąży otwory głębokie na 9 metrów. Do nich trafia zbrojenie, które następnie zalewane jest betonem. W ten sposób w ziemi powstają żelbetowe filary, które z czasem staną się podporą pod stopy fundamentowe mostu.

Drugi, nieco mniejszy, to most nad Oławą o długości ponad 350 metrów. Na każdym z nich zaplanowane są chodniki i ścieżki rowerowe.

Konieczna będzie także rozbudowa wiaduktu nad ul. Krakowską i budowa nowych obiektów nad ulicami: Wilczą, Międzyrzecką i Wittiga. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z ul. Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza.