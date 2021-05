Na basen, do teatru i muzeum za pół ceny. Tak Wałbrzych zachęca do szczepień przeciwko Covid-19

Od 18 maja w Wałbrzychu obowiązują specjalne bonusy mają zachęcać mieszkańców do zaszczepienia się przeciw Covid-19.

Zaszczepieni wałbrzyszanie płacą połowę ceny biletu wstępu do wszystkich instytucji miejskich kulturalnych i rekreacyjnych: kompleksu Aqua-Zdrój, Starej Kopalni, na Zamek Książ, do Muzeum Porcelany, Teatru Lalki i Aktora, za połowę stawki mogą też korzystać z oferty Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Co więcej, osoby po szczepieniach mogą liczyć na nagrody przygotowane w ramach miejskiego funduszu nagród.

Prezydent Szełemej podkreśla, że bonusy będą wprowadzane bez względu na to jaką decyzję w sprawie podjętej pod koniec kwietnia uchwały rady miejskiej o obowiązkowym szczepieniu dla wałbrzyszan i pracujących tu przyjezdnych podejmie wojewoda.

"Staramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby osiągnąć odporność populacyjną. To jedyny sposób na poradzenie sobie z koronawirusem. U nas jest co prawda lepiej niż średnio w Polsce, ale liczba zaszczepionych nie jest taka jak byśmy chcieli. Na przykład w grupie 60 plus poziom osiągnął ponad 60 procent, To ciągle za mało do oczekiwanych 80 procent. Uważamy, ze najtrudniej będzie wśród ludzi młodych. Musimy robić wszystko, żeby liczbę zaszczepionych maksymalnie zwiększyć" – mówi prezydent.