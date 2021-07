Mroczna historia szpitala w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku. Miała tu być "fabryka aryjskich dzieci" [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Jadąc drogą krajową nr 35, łączącą Wałbrzych ze Świdnicą nie sposób nie zauważyć monumentalnego budynku. Znajduje się on tuż przy drodze. Z jednej strony wywołuje zachwyt swoją neogotycką architekturą, z drugiej jednak budzi niepokój, bo budynek dawnego szpitala mógłby bez najmniejszej charakteryzacji wziąć na siebie ciężar zagrania miejsca zbrodni w kasowym horrorze. Obecnie obiekt należy do Skarbu Państwa, ale już niebawem może się to zmienić...