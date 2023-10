Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 113 lat! Tak budowano najbardziej rozpoznawalny most w stolicy Dolnego Śląska. Stare zdjęcia!

Do konkursu zgłoszono ich 39, wybrano jeden przygotowany przez Martina Mayera i Roberta Weyraucha. Nie od razu przystąpiono do realizacji, projekt przeszedł spore modyfikacje. Głównym architektem został Richard Plüddemann, a wykonawcą została firma Beuchelt z Zielonej Góry. Roboty budowlane rozpoczęto w 1908 roku.

1976 t żelaza, 289,5 t stali, 4,1 t miedzi i 7160 metrów sześciennych betonu - tyle materiałów potrzebnych było, by wybudować najbardziej znany wrocławski Most Grunwaldzki. Ale najpierw projekt.

Most Grunwaldzki zbudowano w dwa lata. Budowa w tak krótkim czasie robi wrażenie - dziś więcej czasu zajmują remonty istniejących mostów! A trzeba pamiętać, że ówcześni konstruktorzy i budowlańcy nie dysponowali sprzętem i technologią, jaką mamy dzisiaj.

Od 1976 roku jest wpisany do rejestru zabytków.

Gotowy do użytku most Grunwaldzki otwarto z wielką pompą w 1910 r.

Zobaczcie, jak powstawał most Grunwaldzki - od projektu do dnia otwarcia, przechodząc do galerii zdjęć: