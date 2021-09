Monika Małkowska z Jelcza-Laskowic mistrzynią Polski w kulturystyce. Zobaczcie zdjęcia!

Monika Małkowska z Jelcza-Laskowic stanęła na podium Mistrzostw Polski NPC, które odbyły się w ubiegły weekend (18-19 września) w Markach niedaleko Warszawy. Została mistrzynią Polski w kategorii Wellness Masters oraz wicemistrzynią w Wellness Novice. Jak zaczęła się jej przygoda ze sportem?

Po maturze wyjechała do Anglii, tam studiowała i pracowała. Sport zszedł na drugi plan.

"Sport wrócił do mojego życia dopiero, gdy się przeprowadziłam do RPA. Było mi bardzo ciężko się tam odnaleźć, z dala od rodziny, znajomych, w zupełnie innej kulturze. Wtedy zaczęłam trenować na siłowni. Po roku wystartowałam w pierwszych zawodach sylwetkowych, później zdobyłam wiele różnych tytułów, m.in. mistrzyni RPA w body fitness, współpracowałam z markami sportowymi takimi jak Adidas, pisałam do magazynu "Women's Health" - mówi Monika Małkowska.