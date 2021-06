Mobilny punkt spisu powszechnego przy Stadionie Miejskim

Mobilny punkt znajduje się tuż przy Stadionie Miejskim przy alei Śląskiej za namiotami drive-thru, gdzie można się zaszczepić. Wjazd samochodem możliwy jest przez bramę A. Spisu dokonać można do piątku (18 czerwca) w godzinach 9 - 15.

Znajduje się tam stanowisko z komputerem, gdzie rachmistrz na miejscu przyjmie dane i wypełni formularz na stronie internetowej za nas. Czas jaki należy poświęcić to około 5 minut, później każdy kto w ten sposób dokona spisu, może wybrać sobie mały upominek. Do wyboru są maski ochronne, czapki z daszkiem czy długopisy.

Uruchomiono punkt w tym miejscu, by ułatwić dostęp i przypomnieć o takiej konieczności. Z danych operacyjnych wrocławskiego oddziału Urzędu Statystycznego wynika, że dotychczas we Wrocławiu spisało się ok 36 % mieszkańców.