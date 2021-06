Młodzi adepci szermierki z całej Europy na turnieju we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Młodzi adepci szermierki turniej rozpoczęli uroczystą inauguracją 1 czerwca w Hali Orbita we Wrocławiu. To już 43. Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla dzieci do lat 15. Ponad setka uczestników w ciągu czterech dni walczy o punkty w kilku kategoriach. Osobno punkty liczone są dla grup dziewcząt i chłopców, a orężem jest szpada, floret oraz szabla. Szermierzom z wrocławskich klubów sportowych zacięta walka podczas kolejnych dni już przyniosła zwycięstwa, ale podium w poszczególnych konkurencjach dzielili z kolegami z innych krajów. Wyniki na bieżąco śledzić można na stronie organizatora turnieju - Challenge Wratislavia.