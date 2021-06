Młody kotik we wrocławskim zoo. Jaki on uroczy! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kotik urodził się 13 maja. Dumni rodzice to Nabi i Nelson. - Maluch jest zdrowy i szybko rośnie - mówi Marta Włodarczyk z wrocławskiego zoo.

Kotiki afrykańskie żyją w środowisku naturalnym na lądzie zamieszkują wyspy południowo-zachodniej i południowej Afryki, ale zdarza się, że ich domem są też wybrzeża Gabonu. We wrocławskim zoo mają do dyspozycji jeden z największych basenów w Europie o pojemności 3,6 mln litrów wody. Kotiki potrafią nurkować na głębokość nawet 200 metrów pod wodą. Żyją do 25 lat.