Mistrzostwa świata juniorów w łucznictwie. Najcelniej strzelali Hindusi (WYNIKI - WROCŁAW 2021)

Przez ostatni tydzień ponad 500 zawodników z całego świata walczyło o medale Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie we Wrocławiu. Na Polach Marsowych strzelały gwiazdy takie jak piąty zawodnik światowego rankingu, półfinalista Pucharów Świata Nicholas D’Amour, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio w rywalizacji drużynowej Niemka Charline Schwarz, ćwierćfinalistka igrzysk również w drużynie, wschodząca gwiazda łucznictwa Casey Kaufhold czy Hiszpan Yun Sanchez, który wystartuje niedługo w finale Pucharu Świata.

To, co najważniejsze, działo się na Polach Marsowych w weekend. W sobotę o medale walczyli kadeci oraz juniorzy w łuku bloczkowym, natomiast w niedzielę do rywalizacji przystąpili kadeci oraz juniorzy specjalizujący się w klasyku.

Medalowe żniwa w sobotę zebrały reprezentacje Indii i Meksyku. Hindusi triumfowali we wszystkich konkurencjach drużynowych kadetów, natomiast Meksykanie zdobyli dwa złota w rywalizacji drużyn. Ozdobą rywalizacji indywidualnej było wzruszenie Amandy Mlinarić. Chorwatka obroniła tytuł mistrzyni świata juniorów.