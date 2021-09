"Mistrz". Staram się myśleć o filmie, jako o machinie do zadawania pytań (ROZMOWA Z PIOTREM GŁOWACKIM)

Film "Mistrz" to największe wyzwanie w Pana dotychczasowej karierze aktorskiej? Film, który kosztował Pana najwięcej wysiłku? Przygotowań?

- Każde kolejne aktorskie wyzwanie jest trudne i ekscytujące jednocześnie. W "Mistrzu" wyzwanie polegało na tym, że gram centralną postać opowieści, bohatera, przez którego opowiada się całą historię. To duża odpowiedzialność, ale i radość. Tu wszystko było istotne: konstrukcja postaci i filmu, sposób opowiadania, język wizualny, kontekst historyczny, świat wyobraźni widzów, w której film będzie się odbijał.

Do tego doszła potrzeba zmiany fizycznej.

- "Teddy" był pięściarzem, mistrzem Warszawy w wadze koguciej, więc miarą wiarygodności jego portretu jest ciało, które widzowie zobaczą na ekranie. Bo jeśli nie mamy pięściarza, to nie mamy opowieści o pięściarzu w obozie Auschwitz. Rzeczywiście zmiana fizyczna, która zaszła w moim ciele przy pomocy fantastycznego zespołu, odpowiedzialnego za tę stronę projektu, trwała ponad rok. Pod względem czasu to był najdłuższy i najbardziej intensywny okres przygotowawczy do roli, jaki miałem.