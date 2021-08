Miss Polski 2021 została Agata Wdowiak z Łodzi. Dwie Dolnoślązaczki w finałowej piątce [ZDJĘCIA, FILM]

Gala finałowa Miss Polski 2021 odbyła się w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Miss Polski 2021 została Agata Wdowiak, która w prezentacji konkursu mówiła o sobie:

"Mam 24 lata. Urodziłam się i mieszkam w Łodzi, ale emocjonalnie jestem też związana z Kalifornią, w której mieszkają moi bliscy. Jestem absolwentką geomonitoringu, zarządzania biznesem, a obecnie studiuję nanotechnologię na Politechnice Łódzkiej. Ukończyłam szkołę muzyczną I i Il stopnia. Zawsze fascynowała mnie kariera pianistki. Często pracuję jako modelka, co daje mi bardzo dużo radości. W życiu lubię podejmować nowe wyzwania i mam wiele pasji. Jedną z nich jest sport, w tym wspinaczka i pływanie. Ukończyłam kurs ratownictwa WOPR, a poza tym interesuje mnie motoryzacja. Kocham czuć adrenalinę, którą dają mi sporty ekstremalne. Udało mi się po kryjomu wspiąć na 120 metrowy komin w Łodzi, po to, by zajadając wniesione w plecaku sushi oglądać wschód słońca."