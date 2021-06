Minister Niedzielski: Maseczki w pomieszczeniach zostają z nami do końca wakacji

Adam Niedzielski zapytany, jak długo będziemy nosić maseczki wewnątrz pomieszczeń, odpowiedział:

Minister mówił też o czwartej fali pandemii, która może dotknąć ponad połowę społeczeństwa, która nie będzie zaszczepiona i odporna. Najgroźniejsze będą nowe mutacje, przed którymi szczepienie nie będzie chroniło.

"Zaczynają pojawiać się badania, które mówią o zabezpieczeniu szczepiennym. Proszę pamiętać, że to, co mamy w tej chwili, nie wyczerpuje tego, co może pojawić się w przyszłości. Niestety, wariant brytyjski nas nauczył, że to jest zupełnie nowa choroba" - mówił na antenie RMF FM minister zdrowia.