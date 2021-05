Minimalna płaca w budżetówce w wysokości 3,5 tys. zł?

- Dlatego już teraz należy zwiększyć minimalną płacę w budżetówce do 3,5 tysiąca złotych. Ponadto musimy skończyć z outsourcingiem w instytucjach publicznych. Tylko zmotywowana, godnie wynagradzana kadra może zbudować ochronę zdrowia, system edukacji czy dostępnego mieszkalnictwa na wysokim poziomie. Solidne usługi publiczne spowodują, że więcej naszych pensji zostanie w kieszeniach - informuje Lewica.

W „komunikacie” rozesłanym do mediów przez wrocławski oddział Lewicy Razem, czytamy też ostrzeżenia przez katastrofą klimatyczną, która grozi ludzkości w ciągu najbliższych 16 lat. Co trzeba zrobić, żeby do tego nie doszło? „Sprawne państwo” - przekonuje lewica. A także walka z bezrobociem, wysokie płace i promocja zatrudnienia. To ma pomóc zarówno w walce z kryzysem klimatycznym jak i kryzysem wywołanym przez pandemię.