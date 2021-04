Mieszkania plus na Dolnym Śląsku. Zobacz, gdzie ruszą budowy

W najbliższych miesiącach mają rozpocząć się dwie nowe budowy w naszym regionie. Będą to osiedla we Wrocławiu i w Zgorzelcu, które wraz z już realizowaną inwestycją w Oławie, przyniosą ponad 800 mieszkań na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Latem tego roku ma ruszyć pierwsza inwestycja w stolicy Dolnego Śląska. Osiedle przy ul. Kolejowej ma już pozwolenie na budowę. Spółka PFR Nieruchomości jest w trakcie wyłaniania generalnego wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana niespełna 1,5 kilometra od rynku. Przy Kolejowej powstanie osiedle składające się z ośmiu pięcio- i siedmiokondygnacyjnych budynków. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane latem tego roku. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, mieszkania mają być gotowe pod koniec 2023 roku. Osiedle przy Kolejowej to nie jedyna inwestycja w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego we Wrocławiu. Krakowska pracownia BE DDJM opracowuje dokumentację projektową dla pierwszego etapu osiedla, które powstanie w północnej części miasta, w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej. Na całym obszarze, który spółka PFR Nieruchomości zakupiła od Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., może powstać nawet 1300 mieszkań. Ta inwestycja będzie projektowana i realizowana etapowo. Pierwszy z nich to 400 mieszkań.

W Oławie już budują W Oławie przy ulicy Paderewskiego trwa budowa 144 mieszkań. Prace ruszyły wraz z początkiem 2021 roku i prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem. Obecnie murowane są ściany drugiej kondygnacji. Każdy z trzech trzypiętrowych budynków pomieści głównie dwu i trzypokojowe mieszkania o średniej powierzchni około 50 mkw. Zgodnie z planem osiedle ma być gotowe za nieco ponad rok. Mieszkania w Zgorzelcu Jeszcze wiosną ma ruszyć budowa 221 mieszkań przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu. Spółka PFR Nieruchomości jest na etapie wyłaniania generalnego wykonawcy robót budowlanych. Osiedle będzie składało się z pięciu cztero- i pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. Zostało ono zaprojektowane przez warszawską pracowanie S.A.M.I. Architekci. Projektanci zaproponowali proste w formie budynki, które zyskują indywidualny charakter dzięki zróżnicowanym elementom w ludzkiej skali – balkonom, wejściom i przestrzeniom wytwarzającym się pomiędzy nimi. Na osiedlu przewidziano plac zabaw i zielone tereny rekreacyjne pozwalające mieszkańcom na nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich.

Spółka PFR Nieruchomości zrealizowała już na Dolnym Śląsku 215 mieszkań w Wałbrzychu, które zostały przekazane najemcom wiosną 2019 roku. Poza inwestycjami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, PFR Nieruchomości oferuje też 245 lokali we wrocławskich inwestycjach Funduszu Mieszkań na Wynajem. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Mieszkania przy ul. Dąbrowskiego i przy ul. Zakładowej są niemal całkowicie wynajęte. Na jakich zasadach można wynająć mieszkanie w ramach programu? Mieszkanie może wynająć każdy, ale w praktyce istnieją kryteria pierwszeństwa w wyborze najemców. Mogą one różnić się w poszczególnych miastach, bo to samorządy w drodze uchwały ustalają, kto może wynająć mieszkanie w pierwszej kolejności. We Wrocławiu jeszcze nie określono dokładnych kryteriów. Przeważnie największe szanse mają rodziny z dziećmi, osoby, które ukończyły 65 lat oraz niepełnosprawni (najemcy lub członkowie ich rodzin). Pod uwagę brane jest także wcześniejsze miejsce zamieszkania oraz fakt, czy przyszły najemca rozlicza podatek dochodowy w danym mieście.

Wszyscy najemcy programu Mieszkanie Plus muszą przejść pozytywnie tzw. weryfikację czynszową. Zdolność czynszowa jest obliczana na podstawie zaświadczeń o dochodach i ma na celu weryfikację, czy są one na tyle wysokie, aby zobowiązania czynszowe mogły być regulowana na bieżąco. Wysokość czynszu najmu mieszkania w programie Mieszkanie Plus jest uzależniona od kosztów prac budowlanych oraz od kosztu finansowania całej inwestycji. W Narodowym Programie Mieszkaniowym założono poglądowo, że stawki czynszu kształtować się będą na poziomie ok. 10-20 zł/mkw w opcji najmu i ok. 12-24 zł/mkw w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania. Do tego należy doliczyć opłaty za eksploatację budynku i media. Podobnie jak czynsz, opłata eksploatacyjna będzie uzależniona od lokalizacji ok. 6.50 - 10 zł/mkw powierzchni użytkowej lokalu.

