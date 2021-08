Mieszkańcy wrocławskich sedesowców od dwóch miesięcy nie mają gazu, a gazownia i spółdzielnia nadal wymieniają pisma

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła wymianę odcinka sieci i przyłącza 15 czerwca.

"Po wymianie instalacji gazownia musiała wykonać próbę szczelności. Taką próbę wykonuje się przy podwyższonym ciśnieniu i prawie w każdym budynku z wieloletnią instalacją gazową powstają nieszczelności. Tak też było w przypadku budynku pl. Grunwaldzki 16" - informuje wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piast Marcin Miłosz.

Zlecenie demontażu gazomierzy, co jest konieczne do wymiany zaworów, PSG otrzymała od Piasta 23 czerwca. Informacja od spółdzielni mieszkaniowej o zakończeniu prac wpłynęła do gazowni 28 lipca, a przeprowadzona 2 sierpnia próba szczelności zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Do 23 sierpnia nie zamontowano jednak gazomierzy w 28 lokalach: z powodu braku wskazanej dokumentacji - w 25 lokalach, a z powodu nieprawidłowości w wykonaniu instalacji wewnętrznej - w 3 lokalach.