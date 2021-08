Mieszkańcy Radwanic chcą poprawy bezpieczeństwa na drodze 94. Utknęli między Miastem, a GDDKiA

„My, Mieszkańcy Radwanic, zgłaszamy duże zaniepokojenie przesunięciem prac nad poprawą bezpieczeństwa na drodze 94, przebiegającej przez miejscowość Radwanice” – czytamy w petycji z listopada 2020. - Odpowiedzi na tę petycję nawet nie dostałem, nawet jako radny – mówi jej twórca Jakub Kłosiński. - Dopiero, gdy petycję wraz z podpisami mieszkańców Radwanic otrzymał burmistrz Siechnic, Milan Ušák, przesłał ją do GDDKiA i otrzymał pismo zwrotne.

W odpowiedzi z dnia 15 lipca 2021 roku czytamy. - „Ponieważ droga krajowa nr 94 na odcinku zamiejskim zarządzana jest przez GDDKiA, a w granicach miasta Wrocław jest zarządzana przez Prezydenta Wrocławia, podstawą do działań inwestycyjnych będzie wspólne ustalenie działań i zsynchronizowanie prac przygotowawczych do rozbudowy przekroju drogi krajowej nr 94”. - Oznacza to, że aby prace nad poprawą bezpieczeństwa wylotówki na Oławę mogły ruszyć z miejsca, Departament Infrastruktury Urzędu Miasta Wrocławia i GDDKiA muszą podjąć współpracę. Jak dotąd tak się nie stało.