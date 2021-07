Mieszkańcy Kuźnik wygrali. Miasto nie sprzeda terenów zielonych

- Odpowiadając na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i rozwojem terenów zielonych zdecydowałem o odstąpieniu od planowanej sprzedaży terenu przy ul. Sarbinowskiej na Kuźnikach - czytamy w oświadczeniu Jacka Sutryka przesłanym nam przez magistrat. To odpowiedź na ciągnący się od lat protest mieszkańców Kuźnik, przeciwko sprzedaż 10 hektarowego teren przy ulicy Sarbinowskiej, co odcięło by im dostęp do tamtejszego lasu. Teren zamierzano sprzedać deweloperowi, który planował tam budowę bloków.

Mieszkańcy Kuźnik od ponad trzech lat walczyli o dostęp do terenów zielonych i uratowanie dużej łąki. Mającą około 10 hektarów powierzchni łąką położoną wzdłuż ul. Sarbinowskiej pomiędzy szkołą a torami kolejowymi interesował się deweloper. Na tym terenie miały powstać 4 czteropiętrowe bloki.

Protestujący obawiali się, że poza wybetonowaniem zielonego terenu, częściowo zalewowego - zostanie zablokowane dojście do lasu Kuźnickiego. Grupa mieszkańców zabiegała o wstrzymanie sprzedaży działki poprzez zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawę takiej zmiany – jak wskazywali - mogłaby stanowić aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy, którzy skrzyknęli się pod hasłem "Zielone Kuźniki", zgłosili projekt ochrony spornego terenu pod nazwą "Korytarz Ekologiczny Doliny Ślęzy". Będzie on przedmiotem obrad i głosowania podczas najbliższej sesji rady miejskiej Wrocławia (8 lipca). Protestujący zapowiedzieli nawet decydujące starcie z magistratem i pikietę przed ratuszem w dniu sesji.