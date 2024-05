Michał Jaros nie zostanie marszałkiem! "Koalicja 15 października" na Dolnym Śląsku pękła

- Negocjacje trwają. W tej chwili kandydatem na marszałka jest Michał Jaros. Jednocześnie toczą się dyskusje nad składem osobowym zarządu. Pan Paweł Gancarz przyjął propozycję bycia wicemarszałkiem. Teraz dogadujemy już ostanie szczegół koalicji, które pozwolą nam rządzić na Dolnym Śląsku, tak jak robimy to w całej Polsce. Przerwa jest do godziny 14:00 jeśli będzie wniosek o ponowne przełożenie obrad. To odroczę posiedzenie na jutro - mówi Jerzy Pokój, przewodniczący sejmiku.

AKTUALIZACJA - godz. 13.00 - PiS obserwuje obrady

- Sesja miała się rozpocząć się o 11;00, ale od dwóch godzin nic się nie dzieje. To pokazuje jedno - w sejmiku panuje chaos. Nie ma jeszcze stanowiska, co do kandydata czy kandydatów na marszałka i do zarządu. To jest największy problem. Mijają kolejne tygodnie, a koalicja „13 grudnia” nie jest w stanie się dogadać. My nie zgłaszaliśmy w tej sytuacji swojego kandydata na marszałka, bo to byłoby z góry skazane na niepowiedzenie. Miejmy nadzieję, że do lipca uda się wyłonić zarząd, bo inaczej czekają nas ponowne wybory do sejmiku - mówi Marcin Krzyżanowski, radny sejmiku z PiS.