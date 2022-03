Michał Jaros - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Michał Jaros?

wiek: 41

wykształcenie: wyższe

Michał Jaros urodzony w 1981 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Od 2003 r. do 2004 r. był wiceprzewodniczącym zarządu krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 2004 r. do 2005 r. był przewodniczącym samorządu studenckiego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Studia ukończył z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2005 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 2006-2007 był radnym wrocławskiej rady miejskiej. W 2007 r. uzyskał mandat poselski. W 2011 r. uzyskał poselską reelekcję.

W 2014 r. przewodniczył regionalnym kampaniom wyborczym do Parlamentu Europejskiego oraz przed wyborami samorządowymi. W tym samym roku został sekretarzem PO w regionie dolnośląskim. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2016 r. został przewodniczącym wrocławskich struktur PO. W tym samym roku wystąpił z PO i wstąpił do klubu poselskiego Nowoczesnej. W 2017 r. został przyjęty do tej partii. W 2018 r. kierował kampanią samorządową Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. W 2018 r. opuścił Nowoczesną i przystąpił do klubu PO-Koalicja Obywatelska. W 2019 r. został szefem sztabu Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku po raz kolejny utrzymał mandat poselski z ramienia KO. W 2019 r. został sekretarzem PO w województwie dolnośląskim.