Miasta na Dolnym Śląsku w których bieda aż piszczy. 15 gmin z najmniejszymi dochodami na mieszkańca

Wśród najbogatszych miast/gmin na Dolnym Śląsku bez większych zmian

Wskaźnik dochodów podatkowych dla gmin, uwzględniający przeliczenie na jednego mieszkańca na rok 2024, jest potężną bazą wiedzy o stanie danego samorządu. Zestawienie zostało przygotowane przez Ministerstwo Finansów i dotyczy bieżącego roku.

Co dla zwykłego mieszkańca może oznaczać to, że jego gmina jest w ścisłej czołówce zestawienia? Tyle, że jego samorząd stać na więcej inwestycji, a budżet danego miasta czy gminy jest po prostu większy.

Oczywiście te dochody są tylko jednym z elementów, który wpływa ostatecznie na poziom bogactwa i rozwoju gminy. Co więcej mogą one wynikać z lokalizacji danego samorządu. W ścisłej czołówce zestawienia od lat są gminy zagłębia miedziowego. Ich dochody pęcznieją przez obecność na ich terenie KGHM. Analizując poprzednie raporty zauważyć można również gminy, które nie mają takiego zaplecza inwestorów, ale mimo to systematycznie się bogacą. Dlaczego? Choćby dlatego, że są dobrze skomunikowane z innymi regionami i posiadają rozwiniętą turystykę.