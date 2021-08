Mężczyzna skoczył z czwartego piętra. Sprawą zajęła się prokuratura. Pod lupą śledczych jest też film, który trafił do sieci

28-letni mężczyzna stoi na parapecie okna na czwartym piętrze jednego z bloków. Przyjeżdża straż pożarna, policja, karetka. Mężczyzna skacze i upada na ziemię. Tak w wielkim skrócie można opisać dramat, jaki rozegrał się w poniedziałek na ulicy Dąbrowskiego w Świdnicy. Wydarzenia ze spokojem i luźnymi komentarzami nagrywa sąsiad z bloku obok. W tle słychać innego mężczyznę i kobietę. Komentują: "nie mówiłem, że dobrze słyszałem, nie mogli trafić" (Śmiech), "Na drabinę czekał", "Klucze zatrzasnął", "Żyje jeszcze się rusza", "Zaczekał aż wszyscy przyjadą".

Mężczyzna przeżył upadek, trafił do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła postępowania w sprawie okoliczności samobójczego skoku mężczyzny, ale bada także kwestię nagrania tej tragedii.

"Wszczęliśmy dziś śledztwo w sprawie okoliczności tej tragedii. Badamy, co było przyczyną takiego zachowania mężczyzny. Czy koś podżegał go do tego czynu, a może zmusił? Zabezpieczyliśmy też filmik z tego zdarzenia i zbadamy kto go nakręcił, a także czy nie naruszył prawa, publikując go w sieci" - mówi nam Beata Piekarska-Kaleta z Prokuratury rejonowej w Świdnicy.