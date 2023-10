Męski turniej TAURON Giganci Siatkówki startuje w sobotę w Twardogórze. Są jeszcze bilety

W sobotę i w niedzielę w hali GOSiR-u w Twardogórze rozgrywany będzie XIV charytatywny turniej mężczyzn TAURON Giganci Siatkówki. Zagrają: Aluron CMC Warta Zawiercie, Trefl Gdańsk, Paris Volley oraz mistrz Słowenii Volley Ljubljana. Wciąż dostępne są bilety na oba dni tej międzynarodowej rywalizacji.

Po dwóch tygodniach przerwy - po turnieju kobiet - wracamy do Twardogóry by rozegrać męski turniej TAURON Gigantów Siatkówki. To będzie już XIV edycja imprezy. Zobaczymy nowe drużyny, nowe gwiazdy i nową formułę. Przyjadą: Trefl Gdańsk, Aluron CMC Warta Zawiercie, Paris Volley i Volley Ljubljana. Do tej pory "Giganci" to był polsko-zagraniczny pojedynek. Tym razem będziemy mieli tradycyjny, pucharowy system rozgrywek - na sobotę zaplanowano półfinały, na niedzielę mecz o III miejsce i finał. Organizatorzy zaprosili cztery zupełnie nowe zespoły. PlusLigę reprezentować będą Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Trefl Gdańsk. Aluron CMC to klub reaktywowany w 2011 roku, który wciąż wspina się po plusligowych szczeblach. W 2022 roku sięgnął już nawet po brązowy medal mistrzostw Polski, a ostatnie rozgrywki zakończył na czwartym miejscu i będzie nas reprezentował w Pucharze CEV. W swoim składzie ma m.in. Bartosza Kwolka, Mateusza Bieńka, mistrza olimpijskiego Francuza Trevora Clevenota czy australijskiego libero Luke'a Perry'ego. Największą gwiazdą drużyny jest chyba jednak trener - Michał Winiarski, który właśnie z reprezentacją Niemiec sensacyjnie wywalczył olimpijską kwalifikację.

Trefl Gdańsk był już wicemistrzem Polski (2015) i zajmował trzecie miejsce w lidze (2018). Dwa razy sięgał po Puchar Polski (2018, 2015). Dziś ma inne cele, ale to wciąż klasowa drużyna. W szeregach ma m.in. doświadczonego Niemca Lukasa Kampę, reprezentanta Argentyny Jana Martineza Franchi czy zdolnych i młodych Karola Urbanowicza oraz Dawida Pruszkowskiego. Jeszcze w ubiegłym sezonie w barwach Trefla grał Mariusz Wlazły. Teraz wciąż jest w klubie, ale już w innej roli - wciąż się dokształca by został sportowym psychologiem. Najbardziej rozpoznawalnym siatkarzem Paris Volley jest Nikola Kovacević, który w sezonie 2018/29 był zawodnikiem Chemika Bydgoszcz, a wcześniej (2012/13) Resovii Ten doświadczony Serb zjeździł już pół świata - grał m.in. w Rosji, Iranie, Chinach, Arabii Saudyjskiej czy we Włoszech. Dziś to już 40-latek. Z polskich parkietów będziemy też kojarzyć Konto Miyaurę, japońskiego libero, który w poprzednim sezonie grywał w Stali Nysa. Paris Volley ostatni raz mistrzem Francji było w 2016 roku. Największy sukces to wygranie Ligi Mistrzów w 2001 roku.

Słoweńcy przez ostatnie lata byli zmorą naszej reprezentacji, a w składzie Volley Ljubljana jest tylko jeden obcokrajowiec. Dużą przyjemnością będzie z pewnością oglądanie w Twardogórze libero Jani Kovacica, Danijela Koncilji - najlepszego atakującego ligi słoweńskiej w poprzednim sezonie czy doświadczonego przyjmującego Alena Sketa. Ljubljana w rozpoczynającym się sezonie będzie grać w Lidze Mistrzów. - Myślę, że obsada tegorocznego turnieju jest bardzo ciekawa. Otwieramy się na nowe drużyny. Jestem przekonany, że w Twardogórze będziemy oglądać ciekawe mecze na wysokim poziomie. To będzie ważny sprawdzian zwłaszcza dla naszych zespołów, które tydzień później zaczynają ligowe rozgrywki - mówi Wojciech Rozdolski, pomysłodawca i organizator imprezy.

TAURON Giganci Siatkówki 2023 - BILETY na turniej mężczyzn

Bilety można kupić na stronie internetowej https://giganci.sportigio.com/. Każda wejściówka obowiązuje na jeden dzień, a więc na dwa mecze. Bilety normalne kosztują 60 zł, ulgowe - 30 zł (dzieci do 12 roku życia, do czterech lat - za darmo). Wejście rodzinne (2+2) to 120 zł.

Warto dodać, że dochód ze sprzedaży wejściówek przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Wszystkie mecze turnieju kobiecego na żywo pokaże TVP Sport, która jest jednym z partnerów medialnych TAURON Gigantów Siatkówki. Partnerem tytularnym jest TAURON. Złotym sponsorem – ORLEN. Sponsorami premium – KGHM i Brokelmann, a oficjalnym sponsorem Liedmann Agro. Jednym z partnerów medialnych jest Gazeta Wrocławska.

TAURON Giganci Siatkówki 2023 - mężczyźni

Sobota

15:30 Aluron CMC Warta Zawiercie - Paris Volley

18:00 Trefl Gdańsk - ACH Volley Ljubljana Niedziela

13:00 mecz o III miejsce

15:30 finał

Wojciech Rozdolski (wrzesień 2022)