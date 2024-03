MEMY Walia - Polska. To mecz decydujący o naszym awansie na Euro. Tymczasem internauci są jak dobry snajper - bezbłędni

Mem to obecnie osobny gatunek humorystycznej wypowiedzi internetowej - zabawny obrazek najczęściej obudowany odpowiednim opisem - im bardziej kreatywny - tym lepiej. Pojęcie MEM wywodzi się z greckiego mimesis oznaczającego naśladownictwo. Po raz pierwszy użyte zostało w 1976 roku przez Richarda Dawkinsa w książce "Samolubny gen", mówiącej między innymi o roli procesu replikacji genów w doborze naturalnym.

Memy internetowe znamy od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednym z pierwszych, dziś jeszcze używanych, jest mem oparty o kwestię z kreskówki "Simpsonowie”: "I, for one, welcome our new insect overlords” („Przede wszystkim witam naszych nowych, owadzich władców”). W memach ostatni przymiotnik w podanej frazie bywa zastępowany innymi określeniami.