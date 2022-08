Melissa Evans będzie zachwycać kibiców we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Czy Melissa Evans będzie gwiazdą TAURON Ligi? Młoda Amerykanka z tureckimi korzeniami z pewnością zwraca na siebie uwagę. Miała bardzo dobrze statystyki w lidze akademickiej w USA, a teraz znalazła pierwszy klub w Europie - #VolleyWrocław. Leworęczna atakująca zza oceanu ma 185 cm wzrostu, pochodzi z Kalifornii, a w ostatnim sezonie w 29 meczach zdobyła 369 punktów. To obiecujące liczby. Już dziś ma spore grona fanów, co widać na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 11 tys. osób. Czy teraz przybędzie jej kibiców w Polsce? Zobaczcie jej zdjęcia!WAŻNE! Do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą strzałek obok lub gestów na Twoim telefonie.