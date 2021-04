Mecz Sparty z Unią przełożony! W nowym terminie być może już z Woffindenem

NOWE Najciekawsze wrocławskie murale. Ależ to jest wymalowane! [ZDJĘCIA]

Niezwykłe, wrocławskie murale- czyli dzieła malowane na ścianach budynków, nadają koloru często szarej i monotonnej przestrzeni miejskiej. Sprawiają, że podwórka wśród kamienic stają się bardziej kolorowe i niezwykłe. Niektóre murale, jak np. te przy ul. Roosevelta na Ołbinie, są prawdziwymi dziełami sztuki. To właśnie im poświęcona jest znaczna część tej galerii, ale nie tylko. Ruszyliśmy też w poszukiwaniu innych, ciekawych dzieł na ścianach budynków, do czego zachęcamy również naszych Czytelników. Być może to dobra inspiracja na ciekawą, majówkową wycieczkę? Zachęcamy do poznania Wrocławia z nieco innej perspektywy.