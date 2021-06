Mecz Polska - Hiszpania kiedy się odbędzie? EURO 2020 POLSKA - HISZPANIA

Mecz Polska - Hiszpania kiedy się odbędzie?

Reprezentacja Polski drugi mecz na Euro 2020 zagra z Hiszpanią na La Cartuja w Sewilli. Dla obu drużyn, będzie to bardzo ważne spotkanie. W pierwszych meczach grupy E Polska przegrała 1:2 ze Słowacją, a Hiszpania zremisowała 0:0 ze Szwecją.

EURO 2020: KIEDY MECZ POLSKA - HISZPANIA?

Mecz Polska - Hiszpania już w sobotę, 19 czerwca 2021 roku. Tego dnia biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanią w Sewilli.

- Nie chcę na siłę kreować optymizmu. Musimy być realistami. Gramy z drużyną, która w ostatnim meczu ze Szwecją miała 82 procent posiadania piłki. To nie są Włochy, które grają szybko. Włosi chcą się szybko przemieścić z obrony do ataku, wykorzystując swoich skrzydłowych. Natomiast Hiszpanie przez cały mecz nie chcą oddać piłki. Trzeba umieć się do tego przygotować i umiejętnie przesuwać oraz stosować pressing - oznajmił Zbigniew Boniek.