Meble z IKEA za darmo! Komody, łóżka i szafy możesz mieć, nie płacąc ani grosza. Odbiór we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Na portalu ogłoszeniowym olx.pl pojawiło się ostatnio mnóstwo ogłoszeń o meblach do oddania za darmo. Znaleźć tam można szafy, łóżka czy sofy ze sklepów: IKEA, BRW czy VOX. Meble są używane, niektóre w doskonałym stanie, inne wymagają lekkiego odświeżenia. Wybraliśmy dla Was najciekawsze nowe ogłoszenia z WrocławiaZobaczcie, co można dostać zupełnie za darmo, na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

olx.pl