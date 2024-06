Meble, sprzęt AGD, porcelana. Tu kupisz wszystko! Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia

Zainteresowanie używanymi towarami z zachodu zdaje się przeżywać renesans. Wciąż można trafić tu prawdziwe perełki, które wyszły spod ręki znanych projektantów. Mimo to dziś i tak handluje mniej osób niż np. 20 lat temu.

- Teraz to i tak już jest nas mniej, bo się ludziom nie opłaca, ale w najlepszym czasie w Czaczu było około 300 handlarzy – przyznaje pan Piotr, który pomaga w biznesie synowi. Wspomina, że wioska zajęła się handlem używanym towarem z Zachodu ponad 20 lat temu. - Właściwie to zaczęło się w sąsiedniej wsi. Potem ktoś z Czacza pojechał jako kierowca po towar i przywiózł też dla siebie. Przywozili głównie telewizory, magnetowidy i trochę mebli. Jak się okazało, że można na tym zarobić to zaczęli jeździć inni.