ME siatkarek. Polska - Hiszpania 3:0. Biało-czerwone zdeklasowały rywalki [WYNIK 23.08.2021]

To był jednostronny mecz - od początku, do samego końca. Zwłaszcza "do samego końca", bo trzeciego seta siatkarki Jacka Nawrockiego wygrały do 8. Zdeklasowały rywalki. Nasz trener dał pograć trochę zmienniczkom. Cały mecz w kwadracie dla rezerwowych spędziła Magdalena Stysiak, nasza najskuteczniejsza siatkarka. Zastąpiła ją Malwina Smarzek, która zdobyła 22 punkty i była najlepszą zawodniczką spotkania.

Ostatnim rywalem Polek przed kolejną fazą będą gospodynie, reprezentacja Bułgarii. Ten mecz w środę o godz. 16.30. Nasza drużyna fazę grupową rozgrywa w Płowidiw.

Turniej rozgrywany jest w Serbii, Chorwacji, Bułgarii i w Rumunii.

Mistrzostwa Europy siatkarek 2021 - grupa B

Polska – Hiszpania 3:0 (25:15, 25:15, 25:8) [WYNIK 23.08.2021]

Polska: Alagierska (7), Efimienko-Młotkowska (3), Łukasik (2), Smarzek (22), Wenerska (1), Górecka (3), Stenzel (libero) oraz Jagła (libero), Nowicka, Grajber (1), Pol (5), Fedusio (2) i Czyrniańska (12)

Hiszpania: Castellano (1), Varela Gomez (4), Segura Palleres (6), Escamilla (3), Montoro (6), Alvarez (1), Sanchez (libero) oraz Unzue, Rodriguez, Camino Fernandez (4), Bravo Culebra (1) i Llabres (libero)