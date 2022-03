Maxim Neznayev - uciekł spod Doniecka, teraz trenuje z ciężarowcami Śląska

To trochę historia jak z filmu, ale niestety - ciemne jej strony nie są fikcją. Maxim Neznayev to ukraiński ciężarowiec, który w ojczyźnie był objęty przygotowaniami kadry narodowej do mistrzostw Europu U17 w kat. 109kg. Niestety - wojna przerwała wszystkie plany. Maxim wraz z mamą musiał uciekać z kraju. Po pięciu dniach podróży pociągiem trafił spod Doniecka do Wrocławia, gdzie zakwaterowano go w centrum dla uchodźców przy ul. Grochowej, w budynku byłego LO. Tam jedna z wolontariuszek, gdy usłyszała o jego historii, postanowiła działać. Napisała na Facebooku do Arkadiusza Michalskiego, naszego mistrza Europy z 2018 roku. Środowisko zareagowało błyskawicznie. Jeszcze w piątek do nastoletniego zawodnika przyjechał Mariusz Jędra, były prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, członek zarządu EWF, a potem nasz świetny przed laty sztangista, a dziś trener Śląska Wrocław Mirosław Chlebosz. Telefon odebrał też jego brat Włodzimierz, wójt Gminy Czernica, który szybko zaczął działać i błyskawicznie znalazł dla Neznayeva i jego mamy nowe lokum u rodziny w Nadolicach.