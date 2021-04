Matura za pasem! We Wrocławiu to oni będą mieli problem ze zdaniem [NAJGORSZE SZKOŁY]

Już nie za rok, a za nieco ponad tydzień matura! Tegoroczni maturzyści powinni już powtarzać i systematyzować materiał. Uczniowie zwykle najbardziej boją się egzaminu z matematyki. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Na zeszłorocznej maturze absolwenci III, XIV Liceum oraz Akademickiego Liceum Politechniki osiągnęli średni wynik ponad 90 proc., co jest świetnym osiągnięciem biorąc pod uwagę, że średnia dla Wrocławia wyniosła z matematyki niespełna 60 proc. Niestety są i takie szkoły, gdzie maturzyści (licząc średnią dla szkoły) ledwie zbliżyli się z tego przedmiotu do wyniku 40 proc. A przypomnijmy, że 30 proc. to próg zdawalności. Bazując na wynikach z poprzedniego roku, można założyć, że i w tym uczniowie tych szkół mogą mieć spore problemy z zaliczeniem matematyki. Które placówki są pod tym względem najgorsze we Wrocławiu?Zobaczcie średnie wyniki egzaminu maturalnego z 2020 roku wśród najgorszych wrocławskich szkół. Na pewno nie jest miło znaleźć się w tym zestawieniu, trzymamy kciuki, by w tym roku poszło lepiej! Przejdźcie dalej przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym.

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska