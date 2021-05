Matura 2021 - język polski podstawowy. Na egzaminie Lalka i motyw ambicji [MAMY ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI] - 4.05.2021

Język polski podstawowy - TEMATY i ZADANIA

Znamy już tematy z języka polskiego na poziomie podstawowym. Oto one:

1) Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów

2) Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

3) Zinterpretuj podany utwór (Beata Obertyńska, Strych, Tarta róża). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Test z języka polskiego dotyczył z kolei m.in. analizy tekstów Ewy Kołodziejek "Czy zwrot 'ciężko powiedzieć' zasługuje na potępienie?" i Bohdana Dziemidoka "O komizmie".