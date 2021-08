Matka Bartka z Lubina: Dla policji problemem mogła być jego inna orientacja

„Widziałam ich interwencję”

34-letni Bartosz Sokołowski zmarł w piątek rano. Funkcjonariuszy do swojego syna wezwała matka. Kobieta wiedziała, że po zażyciu narkotyków syn ma urojenia i najlepszym rozwiązaniem będzie przewiezienie go do szpitala.

- W piątek rano przyszedł pod blok. Wołał mnie i małymi kamyczkami rzucał w okno od sypialni. Zawołał: Mamo! Potem: Babciu! I tak krążył wokół bloku. Zadzwoniłam na policję. Dzwoniąc, liczyłam na pomoc, że wezwą karetkę i zabiorą go do szpitala – relacjonuje Jolanta Sokołowska, matka 34-latka.

Zdaniem rodziny i świadków, mężczyzna mógł być podduszany przez funkcjonariuszy.

- Widziałam ich interwencję. W życiu bym się nie spodziewała, że oni mogą go dusić. Krzyczał: Mamo! Ratunku! Nic nie zrobiłem – opowiada Sokołowska. I dodaje: - Podjechała karetka, wysiadł z niej lekarz, który nawet nie kucnął przy nim, nie próbował go reanimować. Wyciągnęli nosze i rzucili nim jak workiem na te nosze. Pomyślałam, że on chyba stracił przytomność, ale widziałam, że karetka go zabiera, to pomyślałam, że wszystko będzie dobrze.