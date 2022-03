Mateusz Sochowicz - olimpijczyk z kraju bez toru. Twardy góral z Karpacza, a do tego niezły z niego gagatek

Można o nim powiedzieć, że to prawdziwy góral - tylko że z Dolnego Śląska. Twardy, charakterny i ambitny. Saneczkarz Mateusz Sochowicz* opowiada nam o trudach swojego sportu, o fatalnym wypadku na torze w Chinach i wyjaśnia, dlaczego ma już dość pytań o to, które miejsce zajął na igrzyskach.

Urodziłeś się we Wrocławiu. Tak, ale wychowałem się w Karpaczu. Rodzice pomieszkali we Wrocławiu kilka lat i uznali, że duże miasto jest nie dla nich. Dlatego wrócili. W młodości nie mieli nic wspólnego ze sportem, ale ja wychowywałem się naprzeciwko stoku narciarskiego, na którym pracował mój ojciec. Na nartach nauczyła jeździć mnie mama, a potem spędzałem na nich całe dnie. Kto cię ściągnął do klubu? Zawsze byłem aktywny fizycznie. Zawody lekkoatletyczne w szkole kończyłem w czołówce. Tak trafiłem do Śnieżki Karpacz, najpierw na narty. Potem do saneczkarstwa ściągnął mnie trener Edward Maziarz. Miałem już wówczas chyba 15 lat. Zawsze się zastanawiam, jak w Karpaczu przyciąga się dzieci do saneczkarstwa. Cały czas trenuje tam dość liczna grupa, a konkurencja jest duża. Bo sanki są po prostu fajne. To jest clou tego wszystkiego. Trzeba się tylko na nich przejechać. Nie ma tu drugiego dna. To tak zwyczajnie fajny sport. Dawniej - gdy warunki były lepsze - wszyscy jeździli na sankach. Wbrew pozorom to dość bezpieczny sport, a można się poczuć jak pilot myśliwca.

Trzeba mieć też dużą determinację, trenując w kraju, który nie ma profesjonalnego toru saneczkowego. Należy traktować to jako przygodę. Magnesem są też ludzie, którzy pasjonują się saneczkarstwem. Mnie motywowało również to, że na treningi poszedłem z dwoma kolegami i od początku ze sobą rywalizowaliśmy - kto szybciej, kto dalej, kto wyżej. Właśnie konkurencja sprawiła, że się zaangażowałem. Jak byłem młodszy, to częściej udawało się przygotować fragment starego toru w Karpaczu. Pamiętam jak trener puścił nas tam pierwszy raz - z wybiegu, końcówki, na której się hamuje, potem jeden zakręt i wyhamowanie. Dla nas to było łał! Chcieliśmy więcej! Od razu pojechałem potem na Olimpiadę Młodzieży, gdzie jednak nie zakwalifikowałem się do drugiego przejazdu.