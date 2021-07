Mateusz Abramowicz wzmocnił Miedź Legnica. Były bramkarz Śląska Wrocław i Chrobrego Głogów wraca na Dolny Śląsk

Polscy siatkarze zaczynają marsz po medal. Jeśli nie teraz w Tokio, to kiedy?

Polska to faworyt do olimpijskiego medalu. Aby go zdobyć, Vital Heynen i siatkarze pracowali trzy lata. Turniej w Tokio rozpocznie się w sobotę. O godz. 12.40 Biało-Czerwoni zagrają z Iranem.