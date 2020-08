Maszynista po amfetaminie zatrzymany na Dworcu Głównym. Miał zabrać podróżnych w długą trasę!

Maszynista pod wpływem metaamfetaminy i amfetaminy chciał kierować pociągiem. 40-letni mężczyzna miał prowadzić osobowy pociąg Kolei Dolnośląskich z dworca Wrocław Główny do Zgorzelca. W czwartek wieczorem rozpoczął służbę i przejechał składem z torów odstawczych na peron, gdzie mieli wsiadać pasażerowie.

- Policjanci po godz. 22 otrzymali zgłoszenie od służb kontrolnych tego przewoźnika, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Policjanci podjęli interwencję i wykonali test, który dał wynik pozytywny – przekazuje mł. asp. Przemysław Ratajczyk z komendy wojewódzkiej.

Maszynista wpadł, bo był pod obserwacją działu kontroli wewnętrznej przewoźnika.

- Robimy takie kontrole wyrywkowo, ale głównie wówczas, kiedy mamy podejrzenie, co do konkretnej osoby. I tutaj takie podejrzenie było. Zatem przy pierwszej nadarzającej się okazji od momentu, kiedy dotarła do nas informacja, że ta osoba może mieć jakiś związek z narkotykami, od razu kontrola została przeprowadzona – wyjaśnia rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.