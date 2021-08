Masz pytanie dotyczące wyprawki szkolnej? Zwróć się do konsultanta ZUS!

- Jednym z powtarzających się pytań jest to czy rodzic musi zwrócić 300 zł, jeśli dziecko w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z nauki – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wyprawka przysługuje rodzicom i opiekunom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, więc jeśli później dzieciak z nauki rezygnuje to rodzic nie musi zwracać pieniędzy do ZUS – wyjaśnia.

We wnioskach zdarzają się błędy polegające np. na podaniu niewłaściwej szkoły, do której dziecko chodzi. Co wtedy?

- Miewamy takie sytuacje, że wnioskodawca, który złożył wniosek o 300+ na kilkoro dzieci wpisał w nim nie tą szkołę, do której dziecko uczęszcza. W takiej sytuacji powinien do nas złożyć kolejny, tym razem poprawny wniosek – dodaje Kowalska-Matis.

We wniosku tym rodzic powinien wskazać dane dziecka, którego dotyczą zmienione informacje. W przypadku, gdy pomyłka dotyczyła rodzaju szkoły, np. zamiast szkoły podstawowej napisał liceum, nie musi ponownie składać wniosku gdyż nauka w obydwu rodzajach tych szkół daj prawo do 300+ . Jeśli jednak klient chciałby poinformować, że dziecko nie będzie chodziło do szkoły uprawniającej do „wyprawki”, tj. takiej, która została wymieniona w katalogu szkół uprawniających, powinien ponownie złożyć wniosek i podać, że dziecko nie chodzi do szkoły.