Masz od 18 do 29 lat i marzysz o własnym biznesie? Zgłoś się po Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki Monika Fajge

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki wznowił nabór wniosków do projektu “Dotacje dla Młodych”. Do zgarnięcia jest ponad 23 tys. złotych. Wnioski można składać do 6 kwietnia.